انت الأن تتابع خبر التصريح الاول لمدرب منتخب "النشامى" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة تفاؤله بتحقيق حلم المشجع الأردني في الوصول بالمنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمنافسة بقوة على مركز متقدم في بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أخيرا في مقر اتحاد الكرة، إن المنتخب الوطني يضم حاليا نخبة من اللاعبين المتميزين القادرين على الذهاب بعيدا بالفريق في نهائيات كأس آسيا، والتأهل إلى المونديال.

وقال رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد لتحقيق نتائج لافتة للمنتخب الوطني، وهي من أهم المراحل التي يمر بها منتخب النشامى، إذ أن هناك تصفيات كأس العالم والنهائيات الآسيوية، ولا يفصلنا سوى أشهر قليلة عن هذه المنافسات، داعيا إلى تحقيق الإنجاز تحت قيادة المدرب المغربي عموتة وبلوغ المونديال.

بدوره، اعتبر عضو مجلس إدارة نادي الرمثا محمد أبو عاقولة، أن الفرصة سانحة أمام المنتخب لتحقيق طموحات الشارع الرياضي الذي يتطلع لبلوغ المونديال، وتحقيق نتائج لافتة في كأس آسيا.

وقال إن المدرب الجديد يمتلك سيرة ذاتية جيدة، والساحة الأردنية زاخرة بالمواهب القادرة على تعزيز المنتخب، واتحاد الكرة مصمم على بلوغ مونديال 2026 الأمر الذي يجعلنا أكثر تفاؤلا بتحقيق النتائج المطلوبة.

وقال المشجع محمد ذنيبات إن الجهاز الفني الجديد والمواهب الموجودة في الأندية كفيلة بتحقيق حلم التأهل للمونديال المقبل.





