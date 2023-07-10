انت الأن تتابع خبر حارس المرمى الفاخوري يوقع رسميا على كشوفات الوحدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع حارس المرمى عبدالله الفاخوري الاثنين، رسميا على كشوفات فريق الوحدات لتمثيل فريقه لكرة القدم.

وشهد مقر النادي توقيع الحارس على عقد يمتد لموسم واحد، مقابل 75 ألف دولار.

وكان الفاخوري لعب في الوحدات خلال المواسم الماضية، قبل أن ينتقل في الموسم الماضي للاحتراف في فريق العين السعودي، ومن ثم العودة بعقد جديد مع الوحدات.

وكانت الفترة القليلة الماضية، شهدت تعاقد نادي الوحدات مع لاعبين محليين وأجانب.