انت الأن تتابع خبر الوحدات يتغاضى عن استقدام حكام أجانب للقائي السوبر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تغاضى نادي الوحدات عن استقدام حكام أجانب لمباراتي السوبر الأردني التي تجمعه مع الفيصلي، حرصا على كوتا التحكيم الأجانب المخصصة لكل فريق في الموسم الواحد.

وبين أمين سر النادي عوض الأسمر بأن الوحدات أرسل كتابا رسميا لاتحاد الكرة خلال المدة القانونية لطلب حكام أجانب لمباراة كأس السوبر التي تجمعه مع الفيصلي يوم 21 من الشهر الجاري، شريطة ألا يتم احتسابها من حصة النادي المعتمدة للموسم الكروي والذي تنص تعليماته على السماح للأندية باستقدام حكام أجانب لثلاثة لقاءات فقط.

وبين الأسمر ان الاتحاد وافق على طلب حكام أجانب شريطة احتسابه من حصة النادي للقاءات الموسم الكروي.

وتابع الأسمر: نظراً لأهمية لقاءات بطولة الدوري وكأس الأردن، قرر مجلس الإدارة غض النظر عن طلب حكام أجانب للقاء السوبر، والاعتماد على الحكم المحلي لإدارة لقائي كأس الكؤوس.