انت الأن تتابع خبر علم إسرائيل في السعودية ضمن بطولة "فيفا" .. فيديو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية الجدل بتغريدة تناولت فيديو عن مشاركة لاعبين إسرائيليين ببطولة فيفا الإلكترونية المقامة في السعودية.



ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته صفحة "فيفا أي" FIFAe على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" ظهور لاعبين يرفعون العلم الإسرائيلي.



وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها المقتبسة عن الإعلامي الإسرائيلي، روعي كايس:"علم إسرائيل في السعودية! في الساعة الأخيرة انتشر فيديو من انطلاق بطولة الفيفا العالمية المقام هذا العام في الرياض. في الشريط يمكن ملاحظة اللاعبين الإسرائيليين وعلم إسرائيل".

وفي تغريدة منفصلة نشر كايس مقطع فيديو مدعيا أنه لحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي خلال مراسم افتتاح البطولة.

وتمنح بطولة "كأس الأمم FIFAe" للاعبين فرصة اللعب إلكترونيا جنبا إلى جنب مع لاعب من بلده مع بديل إضافي للعب 2 ضد 2، وبدأت لأول مرة البطولة في عام 2019.