انت الأن تتابع خبر نمر برازيلي ينضم لنادي برشلونة .. من هو؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انضم اللاعب فيتور روكي إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، قادمًا من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، حسبما أعلن عنه الفريق الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء.



وأوضح برشلونة أن فيتور روكي سيلتحق بصفوف الفريق في موسم 2025/2024، على أن يمتد عقده حتّى موسم 2031/2030، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو (551 مليون دولار).



يبلغ فيتور روكي من العمر 18 عامًا، وينشط في خط المقدمة، كما يعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين.



ارتدى قميص نادي أتلتيكو باراناينسي عام 2022، منذ ذلك الحين لعب مع الفريق 66 مباراة، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 22 هدفًا وقدّم 9 تمريرات حاسمة.



على الصعيد الدولي، قاد هجوم منتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة، هذا العام، وقد أنهى البطولة بصفته هدافًا لها برصيد 6 أهداف.