انت الأن تتابع خبر الفيصلي يتوج بلقب درع المئوية أمام معان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد فريق الفيصلي للتتويج ورفع لقب بطولة درع المئوية لكرة القدم، عند لقائه فريق معان الساعة الثامنة من مساء الجمعة، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في الأسبوع 11 والأخير من البطولة.

وكان الفيصلي ضمن حصوله على درع المئوية بوصوله إلى 30 نقطة من 10 مباريات وبالعلامة الكاملة، متقدما على منافسه الوحدات الذي حل ثانيا برصيد 21 نقطة، وبفارق 9 نقاط.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 30 نقطة وبالعلامة الكاملة، يليه الوحدات 21، والرمثا 20، ومغير السرحان 19، والحسين 16، وسحاب 14، وشباب العقبة 12، والجليل وشباب الأردن 8، والأهلي 7، ومعان 6، والسلط أخيرا بـ5 نقاط.

وضمن مواجهات الجولة 11 والأخيرة من البطولة، يلتقي السلط مع الوحدات عند الثامنة مساء السبت المقبل.

ويلتقي الأهلي مع شباب العقبة عند السادسة مساء الأحد، ويواجه شباب الأردن نظيره الجليل عند التاسعة والنصف.

وتختتم منافسات الجولة الاثنين بلقاء سحاب والرمثا عند السادسة مساء، ومغير السرحان مع الحسين عند التاسعة والنصف.

وكان اتحاد الكرة، أطلق لقب "درع المئوية" على النسخة الـ36 من البطولة، تزامنا مع مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحمل نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.