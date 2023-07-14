انطلاق سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

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رياض - احمد صلاح - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023، في محافظة جرش ‏‏بمنطقة الرمان

ويشارك في السباق 34 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان منهم متسابقة واحدة، ويتكون السباق من 3 جولات لجميع المشاركين.

ويبلغ طول مسار السباق 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع ‏‏‏243 مترا ويبلغ مستوى التدرج 8 %.

‎وكان قد فاز السائق الشاب مصطفى عطاري، بلقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العام 2022 لأول مرة في مسيرته الرياضية، ‏على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8 بزمن 1.51.410 دقيقة، ولم يستطع عطاري كسر ‏الرقم القياسي المسجل العام 2019 باسم ‏المتسابق خاتشيك شاديان بزمن 1.48.28 دقيقة،‎ ‎وجاء السائق أيمن النجار في المركز الثاني على متن سيارة ايفو بروتو ‏تايب، محقا ‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.52.617 دقيقة، وجاء السائق هشام أمير النجار في المركز الثالث على متن ‏سيارة ايفو 7، ‏محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.53.175 دقيقة‎.‎

المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023‏

إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو6)، حسام سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير)، أيمن النجار على متن سيارة ايفو بروتو تايب، أمير ناصيف ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 6)، هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 8)، رائد دهشان (بروتون ويرا)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، نانسي ‏‏المجالي (ميتسوبيشي ايفو 6)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، عروة مدانات (سوبارو امبريز)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، فيصل القماز (ميتسوبيشي ايفو7)، إبراهيم علي (سوبارو امبريز ان 11)، محمد شاهين (سوبارو امبريز)، عدي الداود (ميتسوبيشي ‏‏ايفو8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو6)، وائل مصطفى (في دبليو بولو)، خليل ‏‏المحيسن (بي ام دبليو ام 3)، غيث وريكات على (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، حمادة عودة (فلسطين) - (ميتسوبيشي ايفو ‏‏‏10)، أحمد البنا (في دبليو غولف)، شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، سامي فليفل (ميتسوبيشي ايفو 9)، باسل أبو حمدان ‏‏‏(لبنان) - (سكودا فابيا أر 5)، سيف منصور (تويوتا كورولا 86)، محمد الشرفا (بي ام دبليو ايه 30)، مصطفى عطاري ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو8)، أمير النجار (ميتسوبيشي كولت)، موسى الأقطش (تويوتا سيليكا)، أليكس فغالي (لبنان) - (سوبارو امبريزا ان ‏‏‏11)، أحمد جانخوت (تويوتا كورولا)، عبد الرحمن شيكاخوا (ريستا جو)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).‏