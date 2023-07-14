انت الأن تتابع خبر جدل كبير بشأن مستقبل لاعب مع الأهلي المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت مباراة الأهلي والزمالك أمس الخميس، مشادة وانفعالا من محمد عبد المنعم مدافع الفريق، تجاه علي معلول ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا، لاعبي المارد الأحمر.

ودخل عبد المنعم في اشتباكات لفظية عنيفة، مع عدد من زملائه في القلعة الحمراء، خاصة الظهير الأيمن محمد هاني، عقب استقبال الفريق، هدفا من الزمالك، في القمة المؤجلة من الجولة 31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأثار تصرف المدافع الشاب، غضب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، والذي أراد أن يخرج اللاعب من المستطيل الأخضر، لولا تدخل الجهاز الإداري، الذي أقنعه بعدم اتخاذ هذا القرار، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وكشفت الصحيفة أيضا، عن اتجاه إدارة النادي الأهلي، لتوقيع عقوبة مالية ضخمة على محمد عبد المنعم، بسبب تصرفه المبالغ فيه، خاصة أن الفريق الأحمر تفوق على الزمالك بنتيجة (4-1) ويأتي ذلك بالتزامن مع تلقيه عرضا ضخما من الاتحاد السعودي.

وكان الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على أحمد عبد القادر، بسبب ما قام به تجاه مدرب الفريق مارسيل كولر.

ففي مباراة الأهلي والهلال السوداني، رفض اللاعب رد تحية المدرب فور انتهاء المباراة.