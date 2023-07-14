رسميًا.. آرسنال يضم مدافع أياكس

رسميًا.. آرسنال يضم مدافع أياكسأعلن آرسنال اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع مدافع أياكس أمستردام الهولندي، يورين تيمبر، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لآرسنال على "تويتر"، مقطع فيديو قصير للإعلان عن انضمام تيمبر.

وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز: "متحمسون للغاية لانضمام يورين إلينا. إنه مدافع شاب متعدد المهارات، سيتناسب مع نظامنا ويزود فريقنا بالكثير من الجودة".

وأضاف: "يورين لاعب شاب حقق الكثير بالفعل، لقد اختبر شعور الذهاب للمشاركة في بطولة دولية كبرى، في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى الألقاب التي فاز بها مع أياكس.. نتطلع للترحيب به وإدماجه في الفريق".

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن آرسنال ضم تيمبر، في صفقة تبلغ قيمتها 45 مليون يورو، وهي الثانية للفريق اللندني هذا الصيف، بعد التعاقد مع كاي هافيرتز قادما من تشيلسي.

وقضى تيمبر (22 عامًا) 9 سنوات في أياكس، بعد انضمامه للفريق من الغريم التقليدي فينورد في عام 2014.

وشارك اللاعب الهولندي الشاب في 121 مباراة بقميص أياكس.

