ميسي ينتقل رسمياً إلى إنتر ميامي
وقَّع الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميًّا عقد انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2025، بحسب ما أعلن فريقه الجديد الليلة الماضية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن ميسي صاحب الـ 36 عامًا وصل إلى فلوريدا الثلاثاء الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ 60 مليون دولار سنويًا.
وأصبح عقد ميسي رسميًّا مع إنتر ميامي بعد خمسة أسابيع من الإعلان عن اعتزامه الانتقال للنادي الأمريكي.
وسيُقدَّم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي غدًا.
وقد يخوض ميسي أول مباراة له مع إنتر ميامي يوم الجمعة المقبل أمام كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات “كأس الدوريين” التي ينظمها الدوريان الأمريكي والمكسيكي.
ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ 28 بين 29 ناديًا في الدوري الأمريكي.
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