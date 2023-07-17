ألكاراز يحرز لقب "ويمبلدون" للتنس

ألكاراز يحرز لقب "ويمبلدون" للتنسفاز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية الليلة الماضية.

وجاء فوز ألكاراز بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بنتيجة 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4.

وبهذا الفوز ضمن ألكاراز الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر اليوم الإثنين، وجرد ديوكوفيتش من لقبه الذي توج به العام الماضي وحرمه من فرصة معادلة السويسري روجر فيدرر كأكثر من توج بلقب ويمبلدون بـثمان مرات.