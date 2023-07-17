انت الأن تتابع خبر المكسيك تعزز رقمها القياسي بلقب تاسع بكأس كونكاكاف والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عززت المكسيك رقمها القياسي بعدد ألقاب كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم، وذلك بتتويج تاسع تحقق الأحد بفوز قاتل على بنما 1-0 في المباراة النهائية للنسخة السابعة عشرة من البطولة القارية على ملعب "سوفي ستاديوم" في إنغلوود بولاية كاليفورنيا.

وتدين المكسيك بهذا التتويج الذي تحقق على حساب منتخب كان يحلم بلقب أول في البطولة في ثالث نهائي له بعد عامي 2005 و2013، إلى البديل مهاجم فينورد روتردام الهولندي سانتياغو خيمينيز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 من المباراة التي كانت حامية الوطيس من ناحية الاندفاع والالتحامات.

ودخل خيمينيز في الدقيقة 85 بدلاً من هنري مارتن ونجح بعد ثلاث دقائق في حسم الفوز لصالح بلاده التي استعادت اللقب من الولايات المتحدة وخرجت منتصرة من النهائي الحادي عشر لها في هذه البطولة التي تجمع بين منتخبات شمال ووسط أميركا والكاريبي (إضافة إلى الضيف القطري خلال النسختين الأخيرتين).

وجاء هدف ابن الـ 22 عاماً عقب عرضية لبنما إلى منطقة جزاء المكسيك عبر ايفان أندرسون، لكن الدفاع اعترضها لتصل إلى أوربيلين بينيدا الذي مررها لخيمينيس، فأنطلق بها الأخير وتوغل في منطقة الجزاء متخلصاً من مدافِعَين قبل أن يسدد بيسراه في شباك الحارس أورلاندو موسكيرا.

وأطلق الهدف الرابع لخيمينيز في 18 مباراة دولية الاحتفالات الصاخبة في ملعب احتضن قرابة 73 ألف متفرج، حاسماً به اللقب التاسع لبلاده بعد أعوام 1993 و1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015 و2019.

وتقدمت المكسيك بفارق لقبين على غريمتها الولايات المتحدة التي ودعت النسخة السابعة عشرة من نصف النهائي بالخسارة أمام بنما بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي)، فيما تأهل "إل تري" إلى النهائي بفوزه الكبير على جامايكا 3-0.