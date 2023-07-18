انت الأن تتابع خبر رضا عبد العال ملك التوقعات ينكد علي جماهير الزمالك .. انسوا الدوري 2024 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رضا عبد العال،نجم نادي الأهلي والزمالك السابق ، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لن يستطيع الفوز ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل،بعد فقدانه الموسم الحالي لصالح غريمة التقليدي الأهلي

وأضاف رضا عبدالعال : الزمالك لن يقدر علي تحقيق لقب بطولة الدوري الموسم المقبل بجانب أنه لن يستطيع المنافسه علي اللقب حتي بسبب ضعف اللاعبين المتواجدين حاليا في صفوف الأبيض

نادي الزمالك

وأكمل رضا عبدالعال : المجموعة الحالية في نادي الزمالك غير قادرة علي المنافسه في بطولة الدوري من وجهة نظري بجانب عدم التعاقد مع صفقات قوية قادرة علي عودة هيبة الفارس الأبيض

وأوضح : بعض اللاعبين في نادي الزمالك حاليا لا يصلون لإرتداء القميص الأبيض ويجب أن يرحلوا ويتم التعاقد مع صفقات جديدة قوية اذا أرادوا تحقيق بطولة الدوري .

توقعات رضا عبدالعال

ويعد توقع رضا عبدالعال صدمة لجماهير نادي الزمالك خصوصا وانه ايقونة التواقعات في مصر حيث كان أول من توقع خسارة منتخب مصر في مونديال روسيا 2018 قبل إنطلاقة .

وأكد رضا عبدالعال حينها أن منتخب مصر لن يستطيع الخروج من دور المجموعات وسيخسر الثلاث مباريات في المجموعة ويخرج بصفر وتحول من وقتها هذا إلي أيقونة للتوقعات

وكان نادي الزمالك قد حقق لقبي بطولة الدوري الموسمين الماضيين علي حساب غريمه التقليدي الأهلي قبل ان يفقده لصالح المارد الأحمر الموسم الحالي وسط أزمات متعدده داخل ميت عقبة .

جدير بالذكر ان النادي الأهلي حقق لقب بطولة الدوري الممتاز قبل أكثر من ثلاث مباريات علي نهاية البطولة بشكل رسمي حيث يحتل حاليا المركز الأول برصيد 81 نقطة ومازال لدية ثلاث مباريات مؤجلة في حين أن نادي الزمالك أنهي بطولة الدوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة