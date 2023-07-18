انت الأن تتابع خبر اخيرا عرفنا السبب من شوبير .. لماذا تأخر اعلان الاهلي عن صفقة إمام عاشور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، سبب تأخر النادي الأهلي في إعلان التعاقد مع اللاعب أمام عاشور نجم الزمالك السابق وميتلاند الحالي .

سبب عدم إعلان صفقة إمام عاشور

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت: ” إعلان صفقة إمام عاشور تأخر بسبب أشياء تستدعي ذلك هناك أمور يجب التريس قبل إتخاذها ولا يوجد مانع طبي يمنع الأهلي من إعلان الصفقة أو ضم اللاعب “.

يأتي ذلك بعد تقارير متنوعة في مصر والدنمارك تؤكد إتمام النادي الأهلي صفقة ضم إمام عاشور بعد فشل اللاعب في العودة لنادي الزمالك بسبب المت\لبات المالية للفريق الدنماركي .

وتسائلت الجماهير حول سبب عدم إعلان النادي الأهلي ضم إمام عاشور بشكل رسمي كما هو منتظر وسط الانباء التي تؤكد إتمام الصفقة وكتابة العقود ليدع الأمور تأخذ منحني جديد حول عدم أتمام الصفقة مما أثار الجماهير وطالبت بإعلان الصفقة علي الفور

الأهلي بطل الدوري وإفريقيا

وكان النادي الاهلي تعاقد مع إمام عاشور بعد رحيل حمدي فتحي لاعب خط الوسط الي نادي الوكرة القطري خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي تحت قيادة مرسيل كولر ليصبح الدوري رقم 43 في التاريخ

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الاول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز متوجا به بشكل رسمي برصيد 81 نقطة ومازال أمامه 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها أيضا بعد الفوز علي الوداد المغربي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق حرس الحدود – الهابط رسميا الي دوري القسم الثاني – غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز