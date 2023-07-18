انت الأن تتابع خبر مشروع كابيتانو مصر 2023.. تفاصيل حول التسجيل ومواعيد وأماكن الاختبارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالترتيب مع وزارة الشباب والرياضية، بالكشف عن كل التفاصيل التي تخص مشروع كابيتانو مصر 2023 لمواليد 2009 في كل المحافظات، وهذا جاء في رحلة حديثة يتم اكتشاف من خلالها المواهب الكروية المميزة والواعدة.

أماكن ومواعيد الاختبارات في مشروع كابيتانو مصر 2023

محافظة سوهاج يوم 12و13 يوليو 2023 في مركز شباب مدينة سوهاج.

محافظة أسوان يوم 15 و16 يوليو في ملاعب جامعة أسوان.

محافظة المنيا يوم 19 و20 يوليو في النادى الرياضى بالمنيا الجديدة.

محافظة بورسعيد يوم 24 و25 يوليو في المدينة الرياضية ببورسعيد للموهوبين بمحافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

محافظة البحيرة يوم 30 و31 يوليو في مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

محافظة المنوفية يوم 5 و6 أغسطس 2023 في نادى الجمهورية بشبين الكوم، للموهوبين من محافظات الدلتا.

محافظة الغربية يوم 9 و10 أغسطس في نادى بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

محافظة القاهرة يوم 13 و14 أغسطس في مركز شباب الجزيرة.

شروط التقديم فى اختبارات كابيتانو مصر

وحرص موقع وزارة الشباب والرياضة على تقديم الشروط التي تخص المشاركة في اختبارات مشروع كابيتانو مصر، وتتمثل فيما يلي: