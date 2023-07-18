انت الأن تتابع خبر موعد تسلم الأهلي درع الدوري المصري .. شوف امتي وجهز نفسك للاحتفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول العديد من محبي القلعة الحمراء في مصر والوطن العربي خلال الدقائق القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو الجاري، في معرفة موعد تسلم الأهلي درع الدوري المصري، بعد أن تمكن من حصد لقب البطولة في الموسم الحالي 2022-2023.

الأهلي:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حصل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، وذلك بعد أن ظل درع الدوري في الزمالك خلال الموسمين الماضيين، إلا أن المارد الأحمر نجع في إعادة بطولته المفضلة مرة أخري هذا الموسم.

موعد تسلم الأهلي درع الدوري المصري:

في هذا السياق أكدت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق أنها سوف تقوم بتسليم درع الدوي المصري بشكل القديم للنادي الأهلي في مباراة حرس الحدود أحدي المباريات المؤجلة للمارد الأحمر، مشيراً أنه بداية من الموسم الجديدة سوف يكون هناك تصميم جديد للدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري:

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود الذي هبط رسمياً إلي دوري الدرجة الأولي بعد أن تواجد في المركز الثامن عشر والأخير، وفي جعبته 24 نقطة يوم غداً الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري الممتاز على أرضية ملعب القاهر الدولي

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز:

وتقام مباراة الأهلي مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري:

تقوم مجموعة قنوات أون تام سبورت بنقل أحداث مباراة الأهلي مع حرس الحدود بصفتها الناقل الحصري للبطولة.