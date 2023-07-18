مانشستر يونايتد يمدد عقد راشفورد إلى 2028

مانشستر يونايتد يمدد عقد راشفورد إلى 2028أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد حتى يونيو 2028.

وخاض راشفورد، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2024، حوالي 360 مباراة مع يونايتد منذ مشاركته الأولى في 2016.

وسجل 123 هدفا في جميع المسابقات منها 30 هدفا في موسم 2022-2023 ليساعد النادي على احتلال المركز الثالث.

وقال اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" لموقع مانشستر يونايتد على الإنترنت: جئت إلى النادي وأنا في السابعة من عمري والأحلام تراودني. مازلت أشعر بنفس الدوافع والحماس والتصميم والشعور بالفخر في كل مرة أدافع فيها عن ألوان النادي. اكتسبت بالفعل خبرات مذهلة في هذا النادي الرائع لكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه ومازلت مصمما بلا هوادة على الفوز بمزيد من الألقاب في السنوات المقبلة. يمكنني أن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نستحقه.