انت الأن تتابع خبر العبادي:خطة لتسديد ديون الفيصلي على مدار 3 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي، مدير المركز الإعلامي للنادي، المهندسة عروب العبادي: ان الملف المالي للنادي شائك ومعروف للجميع وجمهور ومحبي النادي الفيصلي.

وأكدت أن إدارة الفيصلي تعمل بمؤسسية ويتم العمل خطوة بخطوة لتجاوز الملف المالي الذي يعد اصعب الملفات بعيدًا عن نظام الفزعة.



وأشارت في تصريحات عبر إذاعة الامن العام إلى أنه يترتب على النادي الفيصلي دفعات شهرية ودورية من رواتب مدربين ومحترفين ومستلزمات ومصاريف للنادي بالإضافة لتسويات جرت من اجل الحصول على الرخصة الاسيوية، لافتة إلى أن العمل جار على ملف اللجنة التسويقية التي تضم مجموعة من الأعضاء.



ونوهت إلى أن الرخصة الاسيوية تطلبت مبلغا ماليا كبيرا، مؤكدًة أن مشاركة النادي الفيصلي في دوري ابطال اسيا ستكون تليق باسم وتاريخ النادي.



وكشفت عن خطة لتسديد ديون النادي على مدار 3 سنوات.



وأضافت : نثق ثقة مطلقة بالمدرب جمال أبو عابد وهو من يحدد من يرغب في استقطابهم واحنا دورنا كإدارة ندعم ونقيم ملف التعاقدات بشكل دقيق وواضح وبلا أي مجاملات وهي شبه منتهية وبقي تعاقد واحد".



وعن كاس السوبر" مع الوحدات الجمعة، تطلعت العبادي للفوز باللقب الـ 18، قائلة "الفوز ولا بديل عن الفوز".



ولفتت إلى أن مدرب المنتخب الجديد يتمتع "بسيرة تدريبية مميزة" على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق "العديد من الإنجازات.



