انت الأن تتابع خبر صفقة القرن الحقيقية.. الأهلي يعلن رسميًا ضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنضم إمام عاشور نجم نادي الزمالك السابق الي النادي الاهلي قادما من نادي ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد ممتد لخمس مواسم قادمة .وجاء إعلان النادي الأهلي لصفقة إمام عاشور بفيديو إعلاني وتعليق لا تستطيع رؤية الشبح الأ أن يقرر الكشف عن هويته ” إمام عاشور أهلاوي ” .

إمام عاشور أهلاوي

وعلق نادي ميتلاند عن صفقة إنضمام إمام عاشور للنادي الأهلي قائلا لن نستطيع تعويض غياب إمام عاشور لأنه لاعب موهوب وذو مستقبل كبير .

وأنهي أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي إنضمام إمام عاشور للمارد الأحمر لمدة 4 مواسم مع خيار التجديد لموسم إضافي

وتم الإتفاق بين النادي الأهلي ونظيره ميتلاند الدنماركي علي تقسيط قيمة صفقة إمام عاشور 3 ملايين دولار

يأتي ذلك بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم رحيل إيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لـ البنك الأهلي لمدة موسمين

إمام عاشور

الأهلي يستعد للتتويج بالدوري

وكان إمام عاشور لعب مباراتين مع فريق ميتلاند الدنماركي وسجل خلالهم هدفين منذ الرحيل لهم في يناير الماضي قادما من نادي الزمالك بقيمة 3 ملايين دولار .

في سياق أخر يستعد النادي الاهلي لمواجهةة نظيرة حرس الحدود غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف ضمن منفسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز

وطلب النادي الأهلي حضور الجماهير في مباراة حرس الحدود بسعة كاملة للملعب ستاد القاهرة الدولي الذي يشهد مراسم تتويج المارد الأحمر بدرع الدوري الممتاز

وتوج النادي الاهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه قبل خمس جولات من نهاية مواجهات بطولة الدوري