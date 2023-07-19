انت الأن تتابع خبر الأردن .. أرقام مميزة في بطولة درع المئوية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت النسخة الاستثنائية من بطولة درع الاتحاد، العديد من الأرقام اللافتة والبارزة، والتي نجح الفيصلي في حصد لقبها البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، واستقر بصدارة ترتيب الفرق بسجل خال من الهزائم.

وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، لقب "درع المئوية" على النسخة الـ 36 من الدرع، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

وحصد الفيصلي لقب البطولة، مع تسجيله أقوى خط هجوم بـ 24 هدفا، وأقوى خط دفاع باستقباله 3 أهداف فقط.

في المقابل، كان شباب العقبة ومعان والسلط الأضعف هجوما خلال البطولة بتسجيل 6 أهداف، والسلط الأضعف دفاعا بتلقيه 19 هدفا.

وتشارك أمين الشناينة وزميله في الفيصلي يوسف أبو جلبوش، إلى جانب صهيب أبو هشهش من مغير السرحان صدارة هدافي البطولة بـ 5 أهداف، فيما استقر "أبو جلبوش" وأحمد العيساوي من سحاب على قمة "صانعي الأهداف" بـ 5 كرات حاسمة.

وشهدت البطولة مشاركة 308 لاعبا، من 15 دولة، وبمعدل أعمار 25.6 عاما، ليتمكن 86 منهم من تسجيل الأهداف.

وسجل خلال البطولة 138 هدفا، بمعدل نحو 2.1 هدف في كل مباراة، جاء منها 53 في الشوط الأول، و85 في "الثاني"، ليأتي 68 منها بالقدم اليمنى، و42 "باليسرى"، و28 بالرأس، فيما تم تسجيل 3 أهداف بالخطأ.

واستطاع اللاعبون إحراز 33 هدفا من كرات ثابتة خلال البطولة، و12 من ركلات جزاء، فيما سجل 117 هدفا من داخل الجزاء، و21 من خارج المنطقة، فيما تكررت نتيجة الفوز بهدف نظيف 22 مرة.

في المقابل، سجل الحسين الانتصار الأكبر خلال البطولة بخمسة أهداف نظيفة على شباب الأردن وغابت الأهداف عن 5 لقاءات من أصل 66.

يذكر أن لاعب الحسين سعد الروسان هو الأكثر خوضا للدقائق خلال البطولة بـ 1119 دقيقة، متقدما على حسام أبو سعدة من سحاب الذي حل ثانيا بـ 1114 دقيقة.

خاض فريقا سحاب والسلط البطولة دون الاستعانة بأي لاعب محترف من الخارج.

فريق الحسين الأقل تلقيا للإنذارات خلال البطولة بـ (10) بطاقات صفراء.

لاعب الوحدات مالك علان صاحب أسرع هدف في البطولة أمام الرمثا بعد مرور (31) ثانية على صافرة البداية، متقدما على زميله في الفريق دانيال عفانة الذي سجل بمرمى الحسين بعد (44) ثانية.

فقط السلط ومعان لم ينجحا بتسجيل أي هدف خارج منطقة الجزاء خلال البطولة.

ثلاثة فرق لم تسجل أي هدف من ركلة جزاء خلال البطولة (معان ومغير السرحان وسحاب).

الحسين الأكثر تسجيلا بالرأس بـ (5) أهداف، فيما كان مغير السرحان الفريق الوحيد الذي لم يحرز أي هدف بالرأس.

الفيصلي هو الأكثر حفاظا على نظافة شباكه (8 لقاءات)، فيما كان شباب الأردن والجليل والسلط الأقل حفاظا على نظافة الشباك (مرة واحدة).

أشهر الحكام (213) بطاقة صفراء، و(9) بطاقات حمراء منها (2) مباشرة.

شباب الأردن هو الفريق الأقل بمعدل أعمار اللاعبين في البطولة بـ (22) عاما، فيما كان لشباب العقبة المعدل الأعلى بـ (27.9) عاما.

لاعب الرمثا عز الدين أبو عاقولة هو الأصغر من بين اللاعبين المشاركين في البطولة بـ (16 عاما و7 أشهر)، فيما كان لاعب شباب العقبة أحمد أبو حلاوة الأكبر بـ (39 عاما وشهرين).

استوحي التصميم الجديد للدرع من شعار البطولة، متوشحا بالعديد من الدلالات والرموز التاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى رأسها النجمة السباعية.