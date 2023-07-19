انت الأن تتابع خبر أرقام لا تصدق .. هكذا قفزت تذاكر إنتر ميامي بسبب ميسي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدى انضمام أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، إلى قفزة في أسعار التذاكر بمباريات الفريق الأميركي بنسبة 500 بالمئة تقريبا، وفق بيانات نقلتها مجلة "فوربس" الأميركية.

ويتسابق مشجعو الدوري الأميركي لشراء تذاكر لقاءات إنتر ميامي، لمشاهدة ميسي الذي انتقل إلى الفريق من باريس سان جرمان الفرنسي، ومن المتوقع ان يخوض مباراته الرسمية الأولى الجمعة.

وارتفع متوسط سعر تذكرة مباريات إنتر ميامي على ملعبه خلال الموسم المقبل بنسبة 459 بالمئة، من 152 إلى 850 دولارا، بينما زادت تذاكر مباريات الفريق السبع المقبلة بنسبة 558 بالمئة، وفق بيانات "TicketiQ".

وفي مواجهة كروز أزول المكسيكي بمسابقة "كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الأميركي والمكسيكي، الجمعة، يبلغ سعر أرخص تذكرة لمشاهدة ظهور ميسي الأول 314 دولارا، أما متوسط سعر التذكرة في المباراة ذاتها فيصل إلى 1294 دولارا، وأغلى مقاعد خط الوسط في الصف الأمامي يبلغ سعره 23737 دولارا.

البداية

شارك النجم الأرجنتيني في أول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في إنتر ميامي، الثلاثاء، حيث وصل إلى ملعب التدريب في التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا، وسط حرارة مرتفعة.

حظي ميسي وزميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكتس باحتفال كبير لدى دخولهما الملعب، حيث وقف زملاؤهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بتواجدهما.

شوهد النجم الأرجنتيني يتحدث إلى الفنزويلي الدولي جوزيف مارتينيس، الذي سيكون شريكه في خط هجوم إنتر ميامي.

تابع الحصة التدريبية أكثر من 200 من رجال الإعلام، في حين لم يكن العدد يتخطى أكثر من 10 صحفيين في السابق.

تم تقديم ميسي رسميا إلى وسائل الإعلام، الأحد، إلى جانب النجم الإنجليزي السابق دافيد بيكهام أحد مالكي النادي الأميركي.

بات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي، منذ الجوهرة البرازيلية بيليه، الذي انتقل إلى نيويورك كوزموس عام 1975.