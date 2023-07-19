ميسي يخوض أول تدريب مع إنتر ميامي

ميسي يخوض أول تدريب مع إنتر مياميشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول حصة تدريبية مع زملائه الجدد في فريقه إنتر ميامي الأمريكي.

وأفادت تقارير إعلامية الليلة الماضية، بأن ميسي حظي وزميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس باحتفال كبير لدى دخولهما أرضية الملعب، حيث وقف زملائهم الجدد على الجهتين وهم يصفقون محتفلين بوجودهما.

ويشار إلى أنه تابع الحصة التدريبية أكثر من 200 من رجال الإعلام في حين لم يكن العدد يتخطى أكثر من عشرة صحفيين في السابق.

وتم تقديم ميسي رسميًّا إلى وسائل الإعلام يوم الأحد الماضي، إلى جانب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي الأمريكي، ومن المتوقع أن يخوض مباراته الرسمية الأولى يوم الجمعة المقبل.