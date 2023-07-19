انت الأن تتابع خبر انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات الخميس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق غدا الخميس في أستراليا ونيوزيلندا فعاليات مونديال السيدات لكرة القدم بمباراة الإفتتاح التي تجمع نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" الذي يتسع لخمسين ألف متفرج ويقع في مدينة أوكلاند شمال نيوزلندا، في حين تلعب أستراليا بعد ساعات أمام إيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني الذي سيمتلئ بحضور 80 ألف مشجع.

وحثّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، الجماهير على "اغتنام اللحظة" وشراء تذاكر كأس العالم للسيدات التي لم تُبع بعد كامل بطاقات مباراتها الافتتاحية في نيوزيلندا الخميس.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا إنه بيعت مليون و375 ألف تذكرة للمونديال، متجاوزة الرقم الإجمالي للنسخة الأخيرة في فرنسا عام 2019 التي شارك فيها 24 منتخبًا مقارنة بـ32 في الحالية.

وحتى يوم الأربعاء، كانت التذاكر لا تزال متاحة على الموقع الرسمي للفيفا لجميع المباريات تقريبًا، بما فيها المباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا وحاملة اللقب سابقًا النروج ومباراتا نصف النهائي، حسب شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية.

وقال إنفانتينو للصحافيين في أوكلاند: "رسالتي الوحيدة التي أريد أن أقولها من هنا هي اغتنموا اللحظة، كونوا فخورين بما تمكنتم من تحقيقه هنا في نيوزيلندا وفي أستراليا".

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا المونديال بين 20 تموز و20 آب، وتستضيف نيوزيلندا 29 مباراة من أصل 64 مقررة في النهائيات.