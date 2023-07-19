انت الأن تتابع خبر بايرن ميونخ يفوز بـ 27 هدفا مقابل صفر على فريق رياضي .. فمن هو؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ألحق نادي بايرن ميونخ هزيمة ساحقة بالنادي المغمور "روتاخ إيجين" فريق دوري الدرجة التاسعة الألماني لكرة القدم، بـ27 هدفا من دون رد، في اللقاء الودي، الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء.

وأمطر العملاق البافاري شباك خصمه بـ18 هدفا في الشوط الأول، وتقلصت غزارة الأهداف إلى النصف في الشوط الثاني.

ونجح الثلاثي جمال موسيالا والمهاجم الفرنسي ماتيس تيل والنمساوي مارسيل سابيتزر، في تسجيل 5 أهدف لكل منهم، بينما سجل المهاجم سيرج جنابري ثلاثية "هاتريك"، بينما تكفل تسعة لاعبين بتسجيل الأهداف الأخرى.

ويخوض نادي بايرن ميونخ في الوقت الحالي جولة تحضيرية الموسم المقبل (2023-2024) تحت قيادة مديره الفني توماس توخل، والدفاع عن لقب بطل الدوري "البوندسليغا" الذي توج بها للمرة الـ11 على التوالي والـ32 في تاريخه.