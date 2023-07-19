برشلونة يستعيد خدمات أوريول روميو
أعلن نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن استعادته خدمات خريج أكاديميته السابق أوريول روميو من جيرونا حيث وقّع لاعب الوسط على عقد مدته ثلاث سنوات.
وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن روميو تدرج في الفئات السنية في أكاديمية برشلونة وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2010 قبل الانتقال إلى تشيلسي بعد عام.
وأمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أيضا فترات إعارة في أندية فالنسيا وشتوتجارت قبل أن يقضي سبع سنوات في ساوثامبتون.
كما أمضى عاما في جيرونا حيث كان لاعبا محوريًّا في الفريق ليقوده إلى المركز العاشر قبل عودته إلى برشلونة مع انتقال لاعب الوسط بابلو توري البالغ من العمر 20 عاما في الاتجاه المعاكس على سبيل الإعارة.
وقال نادي برشلونة في بيان له: "روميو لديه خبرة كبيرة ويعرف النادي جيدا من خلال فترته السابقة في الفريق.. وينسجم مع أسلوب اللعب الذي يرغب المدرب تشابي هرنانديز في تطبيقه".
ويذكر أن برشلونة وضع شرطا جزائيا في عقد روميو بقيمة 400 مليون يورو (449.12 مليون دولار).
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