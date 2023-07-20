انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني للكراتيه يشارك في بطولة آسيا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه يوم غد الجمعة، مشاركته في بطولة آسيا التي تستضيفها مدينة ميلاكا الماليزية مع حوالي 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 30 دولة.

ويضم وفد المنتخب الوطني الذي يترأسه رئيس اتحاد الكراتيه مازن القطب كل من مصطفى الفاعوري إداريا ومحمد إبراهيم مديرا فنيا ومحمد فتيان مدربا وعمر زعتر مدربا وهلا محارمة معالجة، واللاعبين عمر شقرة، عبدالله حماد، عبدالرحمن مصاطفة، حسن مصاروة، محمد الجعفري، إبراهيم شمعون، أحمد شديد، عفيف غيث، لين منصور، منى الديري، وجود الضروس.

كما يشارك في البطولة الحكام عبدالحفيظ عالية، إبراهيم الدقس، سميح الدرعاوي.