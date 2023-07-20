انت الأن تتابع خبر الفيصلي يلتقي الوحدات في ذهاب كأس السوبر الجمعة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الثامنة من مساء يوم الجمعة، على ستاد عمان الدولي، في مباراة الذهاب من كأس السوبر.

وأجرى اتحاد الكرة تعديلا على نظام مباراة كأس السوبر في الموسم الحالي، لتقام على نظام الذهاب والإياب بدلا من مباراة واحدة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 28 الشهر الحالي.

ويخوض الفريقان الخميس، تدريبهما الأخير استعدادا للمباراة، علما أن البوسني داركو، يشرف على تدريب الوحدات فيما يدرب الفيصلي جمال أبو عابد.