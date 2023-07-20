انت الأن تتابع خبر أبو عابد: المحترف التونسي لن يكون حاضراً أمام الوحدات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المدير الفني لنادي الفيصلي الكابتن جمال أبو عابد خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس على هامش مُباراة الذهاب من بطولة كأس السوبر، إن صفوف الفريق مكتملة ولا يوجد لدينا إصابات، مضيفا أن المهاجم التونسي لن يكون متاح للمشاركة كون الصفقة تمت بالأمس.

وأضاف أبو عابد أن درع المئوية كانت مرحلة إعداد ومنافسة للفيصلي، "وأغلقنا ملف بطولة الدرع والآن نتطلع لهدف جديد"، مشيرا إلى أن التحضيرات على مستوى عال "ونأمل أن نتوفق في تقديم المطلوب منا كفريق في تأدية مُباراة كبيرة".

وتابع: ننظر لفريقنا فقط و سنعمل على إشراك اللاعبين الذين يخدمون الحالة الفنية، ولدينا مزيج من اللاعبين الخبرة والشباب الناضجين.

وأوضح أن الهدف هو إمتاع الجماهير وتقديم مُباراة تليق بحجم الفريقين، مضيفا أن الجماهيرهي اللاعب رقم واحد والرسالة لجماهير الفريقين أن يكون التشجيع مثالي.