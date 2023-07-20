ارسنال يسحق نجوم الدوري الأمريكي
سحق فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم في واشنطن بخماسية نظيفة في مباراة ودية دولية اليوم الخميس.
وسجل البرازيلي غابريال جيسوس كرة ساقطة من فوق الحارس بعد مرور خمس دقائق، وأضاف البلجيكي الدولي لياندرو تروسار الهدف الثاني في الدقيقة 23 إثر تلقيه كرة من باكايو ساكا، وعزز الإيطالي جورجنيو تقدم أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 84 أضاف غابريال مارتينيلي الهدف الرابع، فيما سجل الهدف الخامس الألماني كاي هافيرتس قبل نهاية المباراة بدقيقتين مع فريقه الجديد بعد انتقاله من تشيلسي.
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