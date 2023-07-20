انت الأن تتابع خبر نيمار يجيب على السؤال المُحير: لماذا فشل مثلث الرعب أوروبيا؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث نجم هجوم باريس سان جرمان نيمار، عن أسباب فشل الفريق الفرنسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، رغم وجود ثلاثي هجومي مرعب.

ومنذ انتقال أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان في صيف 2021، كون مثلثا هجوميا مع نيمار وكيليان مبابي، كان يعتبر الأفضل في العالم.

إلا أن حلم النادي الباريسي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا أجهض في الموسمين الماضيين من دور الـ16، مرة على يد ريال مدريد الإسباني والأخرى أمام بايرن ميونيخ الألماني، مما أصاب مشجعي الفريق بإحباط كبير.

ومع رحيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي والأزمة بين مبابي وإدارة النادي، تتضاءل الآمال بإمكانية تحقيق "الحلم الأوروبي" إثر تفكك مثلث الرعب.

فما سبب الفشل الأوروبي في رأي نيمار؟

النجم البرازيلي قال في حديث مع المدون البرازيلي كاسيميرو ميغيل، إن هجوم الفريق "افتقر إلى التناسق".

أوضح نيمار: "كان لدينا فريق قوي للغاية. ميسي ومبابي وأنا 3 رجال هم الأفضل في العالم. لقد عرفنا ذلك، لكن للأسف لم نكن متناسقين. لم يكن ذلك جيدا بالنسبة لنا".

أصر نيمار على أن الثلاثي كان يريد "الفوز بكل شيء"، لكن "في كرة القدم أحيانا لا يحدث الشيء الصحيح، الشيء العادل".

ومن جهة أخرى، علق نيمار على التقارير التي أشارت إلى احتمال رحيله عن "ملعب الأمراء"، مؤكدا التزامه بتعاقده مع النادي الباريسي الذي يمتد حتى عام 2027.

وأكد صاحب الـ31 عاما أنه "يأمل في الاستمرار في باريس سان جرمان الموسم المقبل"، و"يريد اللعب بشكل جيد بعد التعافي الناجح من إصابة في الكاحل".

وتابع: "لديّ عقد، وحتى الآن لم يخبرني أحد بخلاف ذلك. أريد التعافي بشكل جيد. الفوز هو هدفي دائما لكنني أريد اللعب بشكل جيد مرة أخرى، هذا هو أول شيء".

ومن المفترض أن يعود نيمار إلى الملاعب في أول مباراة ودية قبل الموسم، ضد لوهافر، الجمعة.