انت الأن تتابع خبر قبل افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.. القصة الكاملة لحادثة إطلاق النار فى نيوزيلندا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت نيوزلاندا قبل ساعات قليلة من إفتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم القاتل.وأكد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي، مؤكداً أن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك ستبدأ الخميس كما هو مقرر دون وجود أي أثا للمشكلة أو تهديد للمشاركين .

وأضاف : كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 سيقام في أمان لأن مستوى تهديد الأمن القومي لنيوزيلندا لم يتغير ،و الشرطة أزالت الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بإطلاق النار.

كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023

وأكمل رئيس وزراء نيوزلاندا أن الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 ستقام في موعدها دون أي تغيير

وأسفر إطلاق النار الذي وقع صباح الخميس في موقع بناء قبل ساعات قليلة من إنطلاق كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 ، عن جرح ستة أشخاص أحدهم شرطي.

تفاصيل حادث إطلاق النار

وقال مفوض الشرطة بالنيابة ساني باتيل إن «المهاجم تنقل في المبنى» وهو يطلق النار من «سلاحه الناري، عند وصوله إلى الطوابق العليا من المبنى بقي في المصعد وحاول موظفونا الاشتباك معه، الرجل أطلق مزيداً من الرصاص وعُثر عليه ميتاً بعد ذلك».

وأوضحت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة شخصين في هذه المرحلة إلى جانب المهاجم ،و أرسلت الشرطة مروحية،وردوا بأعداد كبيرة على إطلاق النار وطوقوا المنطقة.

وقال باتيل إن «ما حدث يثير القلق بالتأكيد ونطمئن جمهور كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 إلى أنه تمت السيطرة على الوضع وأنه حادث معزول وليس هناك أي خطر على الأمن القومي .