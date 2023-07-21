انت الأن تتابع خبر ساديو ماني يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى النصر السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق اللاعب السنغالي ، ساديو ماني ، على العرض المقدم إليه من نادي النصر السعودي ، في موسم الانتقالات الصيفية.

ساديو ماني

وأعطى ساديو ماني ، الموافقة المبدأية والضوء الأخضر ، على عرض نادي النصر السعودي ، لضم اللاعب السنغالي في موسم الانتقالات الصيفية ، ليرافق النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

وأكدت صحيفة ، ليكيب” الفرنسية ، أن الصفقة لم تتم حتى الآن بين نادي النصر السعودي ، واللاعب السنغالي ، ساديو ماني ، كما لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة حتى هذه اللحظة.

وحدد نادي بايرن ميونخ الألماني سعر بيع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني حيث أنه يريد الحصول على 20 مليون يورو نظير التخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان نادي بايرن ميونخ قد تعاقد مع ساديو ماني الموسم الماضي من فريق ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال قدرت بمبلغ 32 مليون يورو ليدخل اللاعب في رحلة جديد بالدوري الألماني الممتاز.

يذكر أن ساديو ناني ، انتقل إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني ، العام الماضي ، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي ، موقعا عقد يمتد إلى موسم 2025.

ولعب ساديو ماني ، مع نادي بايرن ميونيخ الألماني ، 38 مباراة ، سجل في جميعها 12 هدف فقط ، وصنع ستة أهداف لزملائه.

صدمة ساديو ماني

كما أحرز ساديو ماني ، مع منتخب بلاده ، بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة يفوز بها منتخب السنغال بالبطولة ، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتعرض ساديو ماني ، إلى صدمة عمره ، حيث تعرض للإصابة التي حرمته من المشاركة للمرة الأولى في حياته ، في نهائيات كأس العالم مع منتخب السنغال.