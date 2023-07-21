انت الأن تتابع خبر خطوة مهمة لقيد صفقات الزمالك الجديدة.. غرامة سبورتنج لشبونة جاهزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة مهمة من أجل قيد صفقات الزمالك الجديدة، انتهى نادي الزمالك من تجهيز الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.وكشفت تقارير أن النادي الأبيض أتخذ خطوة مهمة من أجل قيد صفقات الزمالك الجديدة، بتجهيز مبلغ مليون ونصف المليون دولار، من أجل تسديد الغرامة الموقعة على القلعة البيضاء.

حل أزمة منع قيد صفقات الزمالك الجديدة

وكانت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد خاطبت اتحاد الكرة المصري، لمنع الزمالك من قيد صفقاته الجديدة لحين تسديد الغرامة الموقعة على النادي لصالح نادي سبوتنج لشبونة البرتغالي.

الغرامة الموقعة على الزمالك، جاءت بسبب عدم التزام النادي بسداد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة في أزمة فسخ شيكابالا عقده مع النادي من طرف واحد وانتقاله إلى النادي البرتغالي.

النادي البرتغالي حصل على حكم من المحكمة الرياضية بتغريم النادي مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأشارت تقارير أن الزمالك يجهز خطاب لإرساله للنادي البرتغالي من أجل تسديد الغرامة ولن يتم الانتظار ليوم الأحد المقبل، من أجل قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية للأندية.

الزمالك قام بتجميع المبلغ ويستعد لإرساله للنادي البرتغالي، لإنهاء أزمة المنع من القيد.

وبمجرد استلام سبورتنج لشبونة للمبلغ وإخطاره للاتحاد الدولي باستلامه الغرامة، ستكون صفقات الزمالك الجديدة متاحه للقيد في الاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك في قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية للأندية.

صفقات الزمالك الجديدة

ويتفاوض الزمالك من أجل ضم محمود حمادة نجم وسط فريق فاركو وكذلك محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر وسيرجي أكا لاعب الإسماعيلي.

كما يحاول الفريق الأبيض ضم مهاجم أفريقي لقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد.