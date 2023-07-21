انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو والقنوات الناقلة.. بطولة كأس السوبر الأردنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 والقنوات الناقلة من الأشياء الذي يبحث عنها عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة، ويكون في جميع البطولات المختلفة والمباريات الودية، ويحرص الجميع على مشاهدة ومتابعة كل اللقاءات الهامة المميزة.

مباريات اليوم الجمعةويريد الجميع معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو وهو الذي يحب متابعتها الكثيرين، وتوجد العديد من المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق الخاصة بالموسم الكروي الجديد، وهذا بسبب انتهاء الكثير من المواسم الرياضية في كل الدوريات الكبرى الأوروبية والكثير من الدوريات العربية، وسوف تبث مباراة باريس سان جيرمان الودية الأولى أمام نظيره لو هافر.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 يوليو

وتعد مباريات اليوم الجمعة من أبرز الأشياء الهامة، وتبث مواجهة عربية من الطراز الرفيع في الذهاب الخاص ببطولة كأس السوبر الأردنية وتوجد بين كلاً من الوحدات والفيصلي، وتستمر كل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 ويأتي بتقديم 3 مباريات منتظرة، وفيه الكثير من اللقاءات المميزة والتي يحبها الكثيرين.

مباريات ودية – استعدادات الأندية

وتقدم اليوم المباريات الودية ومن أبرزها لو هافر أمام باريس جيرمان، ويريد أن يتابعها الجميع ويعرلف موعدها وتأتي كما يلي:

المباراة الموعد القناة الناقلة

لو هافر – باريس سان جيرمان 18:00 مصر والسعودية PSG TWITCH

كأس السوبر الأردني – الذهاب

وأيضاً تقدم مباريات كأس السوبر الأردني ومن أهمها الفيصلي أمام الوحدات، وتعد من أكثر اللقاءات الهامة، وتأتي كما يلي:

المباراة الموعد القناة الناقلة

الفيصلي – الوحدات 20:00 مصر والسعودية Jordan Sport HD

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة

نيجيريا – كندا 05:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الفلبين – سويسرا 08:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

إسبانيا – كوستاريكا 10:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium