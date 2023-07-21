انت الأن تتابع خبر ذهبية وفضية للأردن في بطولة آسيا للكراتيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد المنتخب الوطني للكراتيه اليوم، ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة آسيا المقامة حالياً في ماليزيا.

وتوج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية الذهبية ونال اللاعب عمر شقرة، الميدالية الفضية، وذلك في انطلاق النسخة 19 من بطولة آسيا والتي تستضيفها مدينة ملاكا الماليزية.

ونجح عبدالرحمن المصاطفة في تحقيق ذهبية وزن تحت 67 كغم وذلك بعد فوزه في 3 نزالات على كل من الصيني ليو يونج شنج والأوزبكي سيماتوف صدر الدين ولاعب منتخب هونج كونج، شينج هيوبان، وانتصاره بالنزال الرابع والنهائي على الكازاخستاني ديدار اميرالي.

فيما حقق اللاعب عمر شقرة فضية وزن تحت 60 كغم بعد فوزه في نزالات على كل من الهندي كونار اكاش والكويتي نوح حسن والكازاخستاتي زهولمان. وفي النهائي خسر أمام اللاعب الإيراني بهنام ديهقان زاده.