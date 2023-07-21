ياكوب بلاشكوفسكي يعتزل كرة القدم

ياكوب بلاشكوفسكي يعتزل كرة القدمأعلن لاعب الوسط البولندي الدولي السابق ياكوب بلاشكوفسكي، الذي قضى معظم مسيرته الاحترافية في بوروسيا دورتموند الألماني، اعتزاله كرة القدم نهائيًّا اليوم الجمعة.

وكتب لاعب بوروسيا دورتموند السابق (37 عامًا) على حسابه بفيسبوك.. قائلاً: “كل طريق له نهايته.. لقد اتخذت القرار الصعب بإنهاء مسيرتي”.

وبدأ بلاشكوفسكي مسيرته في فيسلا كراكوف، قبل الانضمام إلى بوروسيا دورتموند عام 2007 حيث مكث مدة عشرة مواسم باستثناء إعارة مدة عام إلى فيورنتينا الإيطالي، ثم انتقل إلى فولفسبورغ الألماني عام 2016 مدة ثلاثة مواسم قبل أن يعود إلى فيسلا، ليسجل بلاشكوفسكي 28 هدفًا في 235 مباراة في الدوري الألماني.

وقد ساعد بلاشكوفسكي نادي فيسلا الذي كان يعاني ضائقة مالية ويواجه الإفلاس؛ بشرائه ربع أسهم النادي لدى عودته إليه عام 2019.

وسيودِّع فيسلا في آخر مباراة له على الإطلاق مع النادي في الخامس من أغسطس المقبل، بعد أن لعب مباراتين فقط الموسم الماضي بسبب الإصابات.

الجدير ذكره أن بلاشكوفسكي سجل 21 هدفًا في 109 مباريات دولية مع بولندا، وهو ثاني أكثر اللاعبين تمثيلًا في صفوف منتخب بلاده، بعد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.