انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاحد 23 يوليو والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه بيراميدز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشمل جدول مباريات اليوم الاحد 23 يوليو 2023 والقنوات الناقلة على الكثير من المفاجآت، ومنها لقاء الدوري المصري، وأيضاً الاستعدادات الخاصة بالأندية الإنجليزية والإسبانية والسعودية إلى الموسم الجديد، وتعد من أبرز الأشياء الذي يريد أن يتابعها الجميع على مدار اليوم.

مباريات اليوم الاحدوتبث الكثير من المباريات الهامة اليوم الذي يريد أن يتابعها الكثيرين بشكل مستمر، وهي من ضمن الاستعدادات الخاصة بالفرق للموسم الكروي الجديد، وهذا يأتي بسبب انتهاء الكثير من المواسم الرياضية في كل الدوريات الكبرى الأوروبية، والكثير من الدوريات العربية، وتعد من أهم اللقاءات المميزة.

جدول مباريات اليوم الاحد

وتبث الكثير من المباريات الهامة اليوم الاحد 23 يوليو 2023، ومنها متابعة الكثير من المباريات الخاصة بالجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، ويكون بإقامة 3 مباريات منتظرة، وأيضاً مواجهة في الدوري المصري بين كلاً من الأهلي وبيراميدز، وتبث العديد من اللقاءات الهامة والمميزة.

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات

وتب الكثير من المباريات في كأس العالم للسيدات لدور المجموعات، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها ويريد أن يشاهدها عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة طوال الوقت.

المباراة الموعد القناة الناقلة

السويد – جنوب إفريقيا 08:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

هولندا – البرتغال 10:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

فرنسا – جاميكا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

حفل تقديم الزعماء

المباراة الموعد القنوات الناقلة

الهلال – الكويت 20:30 مصر والسعودية SSC HD 1

الدوري المصري – الجولة 28

ويتم بث الكثير من اللقاءات الخاصة بالدوري المصري الممتاز ويتابغها عدد كبير من المشاهدين من كل مكان، وتأتي كالتالي:

المباراة الموعد القنوات الناقلة

بيراميدز – الأهلي 20:30 مصر والسعودية ONTIME Sports HD 1