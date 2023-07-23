انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز .. وقرار عاجل من الكاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتضن ستاد الدفاع الجوي مباراة مؤجلة جديدة للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم المنتهي 2022-2023، والتي حصدها المارد الأحمر للمرة الثالثة والأربعون في تاريخه، أمام بيراميدز مساء اليوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري.

الأهلي وبيراميدز:

ويسعي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة حيث يظل الموسم بلا هزيمة للقلعة الحمراء تحت قيادة المدرب السويسري كولر، فيما يسعي برايمدز في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة خاصة وأنها المواجهة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقين خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز:

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز:

تقوم مجموعة قنوات أون تام سبورت بنقل أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميز في الدوري الممتاز:

– القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي : عرب سات

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

إعفاء الأهلي وبيراميدز من الدوري التمهيدي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف خلال الدقائق القليلة الماضية عن إعفاء كلا من الأهلي وبراميدز من دور الـ64 في بطولتي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد 2023-2023، كما تقرر إعفاء الزمالك من نفس الدور في كأس الكونفدرالية.

وأكد الكاف أنه سوفي تم إجراء موعد قرعة الأدوار التمهيدية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد يوم الثلاثاء القادم 25 يوليو الجاري في أحد فنادق القاهرة