انت الأن تتابع خبر مدرب تشيلسي يصدم ليفربول بخصوص انضمام مدافع البلوز لصفوف الريدز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقي نادي ليفربول صدمه بخصوص محاولاته ضم ليفي كولويل مدافع تشليسي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد تصريحات مدرب البلوز، ماوريسية بوتشيتينو.نادي ليفربول كان مهتم بضم مدافع تشيليسي صاحب الـ20 عامًا، في ظل إصابات جويل ماتيب وإبراهيما كوناتي المتكررة، وذلك ليدعم الخط الخلفي بجانب فان دايك وجو جوميز.

تشيلسي يتمسك بمدافعه

ماوريسية بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، أكد تمسكه ببقاء ليفي كولويل مدافع البلوز، في صفوف الفريق في الفترة المقبلة، بعد أن كان اللاعب كان معارًا في الموسم الماضي.

ليفي كولويل شارك في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق برايتون، وساهم في صعود طيور النورس إلى المشاركة أوروبيًا لأول مرة في تاريخهم بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

ماوريسيو بوتشيتينو قال في تصريحات صحفية عن مدافع الفريق: “كولويل سيواصل معنا، لن ندعه يرحل لأنه سيكون له دور في الموسم المقبل”.

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه سعيد بالعمل مع كولويل، وأداءه كان أفضل مما يتوقع وأوضح أن مدافع تشيلسي سيكون من أفضل المدافعين في إنجلترا مستقبلًأ.

وكان فريق تشيلسي قد حقق الفوز على برايتون بنتيجة 4-3، في ثاني مباريات البلوز الودية استعداداً للموسم الجديد.

فوز تشيلسي على برايتون، جاء ضمن فاعليات بطولة سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية والتي تضم 6 أندية من البريميرليج في الفترة من 22 إلى 30 يوليو.

الأندية المتنافسة في البطولة هم أستون فيلا وبرينتفورد وبرايتون آند هوف ألبيون وتشلسي وفولهام ونيوكاسل يونايتد، وستخوض هذه الفرق 9 مباريات عبر 5 مدن.

كان تشيلسي قد حقق الفوز على ريكسهام بنتيجة 5-0 في أول المباريات الودية تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.