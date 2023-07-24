روبليف يتوج بلقب بطولة باشتاد للتنس
توج الروسي أندريه روبليف، المصنف السابع على العالم، بلقب بطولة باشتاد السويدية المفتوحة للتنس، بفوزه اليوم الأحد على النرويجي كاسبر رود، المصنف الرابع على العالم، بمجموعتين متتاليتين .
ففي المباراة النهائية للبطولة ذات الـ 250 نقطة، تغلب روبليف على رود بواقع 7 ـ 6 و6 ـ صفر.
وبهذا الفوز، رفع روبليف رصيده إلى لقبين هذا الموسم، بعد الأول الذي حققه في بطولة موناكو للأساتذة "ذات ألف نقطة" في شهر أبريل الماضي، كما رفع الروسي ألقابه إلى 14 لقبا في مسيرته الاحترافية.
وحقق روبليف انتصاره الثامن عشر هذا الموسم على الملاعب الترابية، والخامس على منافسه النرويجي من أصل سبع مواجهات جمعتهما، حارما الأخير من لقبه الثاني في باشتاد بعد 2021 والحادي عشر في مسيرته.
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