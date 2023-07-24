3 لاعبين من الهلال السعودي يقتربون من الاعتزال بسبب تقدم السن

انت الأن تتابع خبر3 لاعبين من الهلال السعودي يقتربون من الاعتزال بسبب تقدم السن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على الرغم من سعي الهلال السعودي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات العالمية، لكن هناك عدد من لاعبيه اقتربوا من الخروج من عالم كرة القدم بسبب تقدم السن.أول لاعبي الهلال السعودي الذين اقتربوا من الاعتزال، هو الحارس عبد الله المعيوف والذي بلغ من العمر 36 عام، وعلى الرغم من ذلك يقدم مستوى رائعًا مع الزعيم.

وفي حال أن حافظ المعيوف على مستواه ثابت قد يستمر في صفوف الزعيم الأزرق حتى عمر الـ40.

سلمان الفرج قائد فريق الهلال السعودي، وصاحب الـ33 عاماً، بدأ الحديث عن اقتراب موعد اعتزله، وذلك بسبب كثرة تعرضه للإصابات وغيابه عن مباريات الفريق.

علي البليهي مدافع الفريق الفريق الهلال، على الرغم من أنه وصل إلى قمة مستواه حاليًا، لكن عامل السن قد يكون حاسمًا في مسيرته في الملاعب بعد أن وصل لعمر الـ33.

صفقات الهلال السعودي

صحيفة ميرور الإنجليزية، كشفت أن نادي الهلال قد ارسل عرضاً إلى كليان مبابي ،يوازي عرض كريستيانو رونالدو مع النصر.

صحيفة “ميل سبورت” بدورها أكت تلك التقارير مضيفاً أن عرض الهلال لكليان مبابي 173,2 مليون جنيه إسترليني في السنة.

ويشمل عرض الهلال السعودي للنجم الفرنسي كيليان مبابي، على بند جزائي يسمح له بالانتقال لنادي ريال مدريد في الموسم المقبل.

من جهة أخرى اقترب الهلال من حسم صفقة ميتروفيتش لاعب فولهام، وذلك بعد تعاقد الفريق الإنجليزي مع المهاجم راؤول خيمينيز مقابل 5.5 مليون أسترليني.

مدرب الهلال جيسوس ، يضغط على إدارة النادي لإقفال صفقة ميتروفيتش قبل يوم الخميس.

ميتروفيتش قال في تصريحات صحفية، أنه يأمل أن يتم التوصل لاتفاق بين الهلال وفولهام وأنه سيكون سعيداً للغاية هو وعائلته بالتواجد في المملكة العربية السعودية.