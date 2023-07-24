انت الأن تتابع خبر تفاصيل صفقة النصر السعودي الجديدة.. أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح نادي النصر السعودي، في عقد صفقة جديدة بضم الظهير الأيسر البرازيلي ، أليكس تيليس لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.النصر السعودي ضم اللاعب البرازيلي لمدة موسمين حيث ينتهي التعاقد في يونيو 2025 وقاك اللاعب البرتغالي بتوقيع عقود انضمامه لصفوف العالمي.

تفاصيل صفقة أليكس تيليس في النصر السعودي

النصر قام بنشر عبر حسابه بموقع توتير، صور توقيع اللاعب البرازيلي عقد انضمامه للعالمي وعلق عليها بعبارة، “النجـم البزازيلي الدولي أليكس تيليس يـوقع رسميًا لـ ⁧العالمي”⁩.