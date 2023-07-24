انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة أرسنال ضد مان يونايتد .. فوز الشياطين الحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بهدفين دون رد، فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مواطنه فريق أرسنال، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في ستاد ميتلايف ستاديوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، شهد غياب النجم المصري محمد النني، نجم خط وسك الجانرز لعدم الجاهزية الفنية.

بدأ مانشستر يونايتد بقيادة مدربه تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هيتون

الدفاع: شاو، مارتينيز، فاران، بيساكا

الوسط: ماونت، ماينو، برونو الهجوم: سانشو، جارناتشو، انتوني.

بينما جاء تشكيل أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

الدفاع: تومياسو، جابرييل، ساليبا، تيمبير

الوسط: هافيرتز، رايس، أوديجارد

الوسط: مارتينيلي، نيكيتاه، ساكا.

هدف مانشستر يونايتد الأول ، جاء عبر قائده البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 30.

جادون سانشو أضاف هدف الشياطين الحمر الثاني في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة.

ملخص مباراة أرسنال ضد مان يونايتد

هذا هو الفوز الودي الثالث الذي يحققه مانشستر يونايتد في مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، بعد الفوز على حساب ليدز يونايتد وليون الفرنسي بنتيجة 3-0 و1-0 على التوالي.

بينما أرسنال حقق فوز على فريق نجوم الدوري الأمريكي بخماسية نظيفة ثم تعادل مع فريقي واتفورد ونورنبرج بنفس النتيجة 1-1.

صفقات مانشستر يونايتد الجديدة

وبعد ضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا، من صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، بدأت إدارة مانشستر يونايتد التفاوض مع إدارة نادي أتلانتا الإيطالي لضم اللاعب راسموس.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، بشبكة سكاي سبورتس، قال أن مانشستر يونايتد مُستعد لتقديم عرضه الرسمي الأول لأتالانتا الأسبوع المقبل من أجل راسموس هويلوند .