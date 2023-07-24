انت الأن تتابع خبر بعد الهزيمة من بيراميدز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضاعت على الأهلي فرصة تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز بدون هزيمة، لتكون المرة الثامن في تاريخ الشياطين الحمر الذين يحققون لقب بطولتهم المفضلة بدون التعرض لأي خسارة وذلك بعد الخسارة اليوم من بيراميدز.الأهلي تلقى أول هزيمة له في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، بستاد الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 28 للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وكان المارد الأحمر قد حقق لقب الدوري المصري، للمرة الـ43 في تاريخ القلعة الحمراء وذلك 5 جولات من نهاية المسابقة.

بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جيمي باتيشكو، استطاع الثأر من الأهلي بعد خسارة نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022، وكذلك بطولة السوبر المصري 2023.

واستطاع الفريق الأزرق الثأر أيضاً من هزيمته في الدور الأول بثلاثة أهداف دون رد أمام الأهلي.

اهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

هذا هو ثاني هدف ثاني يسجله لاعبي الأهلي في مرماهم في الدوري ، بعد هدف خالد عبد الفتاح بالخطأ في مرماه في مباراة الفريق أمام حرس الحدود.

الجنوب أفرقي فاخري لاكاي سجل هدف بيراميدز الثاني بالدقيقة 77 من خطأ في تمركز مدافعي الأهلي ليصل لاكاي لمرمى الشناوي ويسجل.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لزمن المباراة، يسجل مصطفى فتحي هدف بيراميدز الثالث، بعد متابعة لتسديدة ارتدت من الشناوي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 73 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 82.

ونال مارسيل كولر الهزيمة المحلية الأولى له مع الأهلي، بعد الهزيمة مرتين في كأس العالم للأندية ومرتين في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

الفارس الأحمر سيختتم مبارياته في الدوري بمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل في ستاد الجيش ببرج العرب.