انت الأن تتابع خبر عرض من الدوري الإنجليزي لضم نجم الزمالك أحمد سيد زيزو .. هل يكون كوبري للأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مسئول كبير في نادي إيفرتون الإنجليزي، تواصل مع والد اللاعب أحمد سيد زيزو، من أجل الاستفسار عنإمكانية ضم نجله للنادي المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأـكدت تقارير أخرى أن نادي الزمالك قد تلقى عرض بالفعل من نادي إيفرتون الإنجليزي، لضم أحمد سيد زيزو في الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض إنجليزي لضم أحمد سيد زيزو

الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″، قال في برنامجه أن نادي إيفرتون الإنجليزي ،مهتم بالفعل بالتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأن النادي قام بالتواصل مع اللاعب وأسرته وتم الحصول على موافقته للتواجد مع الفريق بالموسم الجديد.

هشام كشف أن زيزو سوف يضغط على ناديه من أجل الموافقة على رحيله نو الدوري الإنجليزي خاصة أنه فرصة لن تتكرر.

وحسب تلك التقارير فأن الزمالك يرفض أي فكرة لرحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق، لكونه من العناصر المؤثرة في الفريق الأبيض.

تقارير أشارت أنه سيتم عقد جلسة في الزمالك عقب عودة الفريق من المشاركة بالبطولة العربية، لحسم موقف أحمد سيد زيزو، حيث يعاني الفريق من أزمة قيد، بالإضافة لعدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.

وكانت أنباء قد تحدثت عن غضب زيزو من أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، بعد تسريب أنباء مفاوضاته مع القلعة الحمراء.

مارسيل كولر معجب بقدرات نجم الزمالك، وطلب بالتعاقد مع لحاجة الفريق الفنية لجهوده.

الإعلامي إسلام صادق، قال أن زيزو تواصل مع توفيق، وأبدى خلال الحديث استياءه من تسريب أنباء مفاوضاته مع الأهلي.

وتتخوف جماهير الزمالك، من أن يكون انتقال أحمد سيد زيزو للدوري الإنجليزي مجرد “كوبري” لانتقاله لصفوف الأهلي خاصة بعد انتقال إمام عاشور ومحمود كهربا للقلعة الحمراء بعد الرحيل المؤقت لأندية أوروبية.