انت الأن تتابع خبر بيان صادر عن نادي الوحدات: نطالب بالتحقيق والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طالب نادي الوحدات الرياضي في بيان نشره على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بتوضيح رسمي من اتحاد الكرة حول ما يحصل مؤخرا واهمها الكشف عن هوية حكم مباراة الإياب بشكل يضرب سمعة كرة القدم الاردنية بعرض الحائط .

وشدد النادي على ضرورة التحقيق والاستيضاح فيما يحصل من تسريبات وتراشق معلومات حول صحة ما تم نشره، خاصة وأن مسألة تعيين حكم لمباراة القمة في الاردن او اي دولة في العالم يتبع لبعض المعايير والأسس التي لا يجب الافصاح عنها إلا قبل موعد المباراة بيوم على أقل تقدير .

وانتقد الوحدات ما أسماه بمحاولات "تجييش متعمدة" من قبل بعض الأشخاص للنيل من سمعة التحكيم الأردني ونادي الوحدات وصب الزيت على النار وإذكاء التفرقة من خلال تصريحات موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حد تعبيره عقب فوزه على النادي الفيصلي في مباراة ذهاب السوبر الأردني.