انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني لكرة السلة يضم اللاعب الأميركي جيفرسون والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف اتحاد كرة السلة، عن التعاقد مع اللاعب الأميركي رونداي جيفرسون للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل.

وقال اتحاد السلة في بيان، اليوم الاثنين، إن اللاعب الأميركي المجنس يبلغ من العمر 28 عاما ويبلغ طوله 198سم، وسبق له لعب 6 مواسم في دوري المحترفين الأميركي مع فرق بروكلين نتس وتورنتو رابتورز وبورتلاند بلايزرز، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في الدوري التركي والكوري الجنوبي والفلبيني والبورتوريكي، كما اختير كأفضل لاعب محترف في الدوري الفلبيني "MVP".

ويتواجد جيفرسون في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا في ليتوانيا.

وكشف اتحاد كرة السلة عن تكثيف خطوات إنجاز معاملة الجنسية الأردنية رسمياً حتى يتسنى إرسال أوراق اللعب المكتملة لطلب قبوله على لائحة الاتحاد الدولي لكرة السلة.