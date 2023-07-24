إصدار جدول مباريات دوري الناشئين تحت 17 لأندية النخبة

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رياض - احمد صلاح - أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الاثنين، جدول مباريات الدور الأول من بطولة دوري الناشئين تحت سن 17 عاما لأندية النخبة لموسم 2023/2024.

ويشارك في البطولة التي تنطلق السبت المقبل، أندية: الفيصلي، والوحدات، والرمثا، والحسين، والجزيرة، وشباب الأردن، والعربي، وكفر جايز، وعمان إف سي، والاتحاد، وفرسان الأردن، والأهلي.

وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.





