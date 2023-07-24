ريال مدريد يفوز على ميلان ودياً
قلب ريال مدريد الإسباني تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز 3-2 على ميلان الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في باسادينا الأمريكية، اليوم الإثنين.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والذي تنطلق فعالياته في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42.
ورد الريال في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز الميرنجي بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.
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