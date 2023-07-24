انت الأن تتابع خبر باريس سان جيرمان يعطي الضوء الأخضر للهلال السعودي لضم مبابي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سمح نادي باريس سان جيرمان للهلال السعودي بالتحدث مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة "فرانس برس" يوم الاثنين، إن باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى مبابي بعد تقديم عرض بقيمة 300 مليون يورو.



وتلقى النادي الباريسي المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.



ولا يمكن لهكذا عقد أن يتم إلا بموافقة مبابي الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.



ويمر مبابي بفترة عصيبة راهنا بسبب استبعاده من معسكر باريس سان جيرمان الإعدادي للموسم الجديد، من أجل الضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده.



وذكرت تقارير إعلامية، أن باريس سان جيرمان، هدد مبابي أيضا بإبقائه على مقاعد البدلاء لمدة عام في حال رفضه التجديد وتمسكه بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف العام المقبل من أجل الحصول على مكافأة الولاء المقدرة بنحو 90 مليون يورو.

وقدم الهلال السعودي عرضا قياسيا للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وسبق أن أكدت تقارير صحفية أن الهلال عرض 200 مليون يورو على باريس لضم مبابي، مع حصول اللاعب على راتب إجمالي يبلغ 400 مليون يورو خلال موسمين.



لكن فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فجر مفاجأة بشأن "عرض الهلال الرسمي".



وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "الهلال قدم عرضا رسميا لباريس بمقابل قياسي يبلغ 300 مليون يورو، وحتى الآن لم تجر أي محادثات مع اللاعب".

وأضاف: "سيعرض الهلال على مبابي راتبا قياسيا عالميا حتى لو وافق اللاعب الفرنسي على اللعب في السعودية لمدة موسم واحد فقط".



وأتم: "لكن لا يزال سان جيرمان مقتنعا بأن مبابي وافق بالفعل على الشروط الشخصية لعقده مع ريال مدريد في 2024".



ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس الإعدادي، من أجل الضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده، والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.



يذكر أن انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو يعد أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.